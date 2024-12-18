Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Bebank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Bebank
- Hồ Chí Minh:
- 178L1 đường Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 2 - 100 Triệu
Giới thiệu:
bebank là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Thực tập sinh lập trình" với các kỹ năng như Golang, Back End. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Môi Trường Chuyên Nghiệp, Thưởng Theo Dự Án khi làm việc tại bebank.
- Tham gia vào vòng đời phát triển blockchain bằng ngôn ngữ lập trình solidity và golang, từ thiết kế và kiến trúc đến triển khai bằng hợp đồng thông minh.
- Viết các bài kiểm tra đơn vị để đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của ứng dụng..
- Cập nhật các công nghệ blockchain mới và cải thiện quy trình làm việc để có hiệu suất hệ thống tốt hơn
bebank là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Thực tập sinh lập trình" với các kỹ năng như Golang, Back End. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Môi Trường Chuyên Nghiệp, Thưởng Theo Dự Án khi làm việc tại bebank.
Với Mức Lương 2 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Golang
Back End
Tại Công Ty Cổ Phần Bebank Thì Được Hưởng Những Gì
Môi Trường Chuyên Nghiệp
Thưởng Theo Dự Án
Phúc lợi cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bebank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI