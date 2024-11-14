Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Trực tại quầy lễ tân, tiếp nhận các thông tin, phản hồi của khách hàng trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại và xử lý theo quy trình, quy định.
- Tiếp nhận các loại công văn, giấy tờ vào sổ công văn đến, phân loại và chuyển công văn cho các bộ phận.
- Quản lý tổng đài, trực hotline, ghi nhận thông tin của khách hàng, nối máy đến các bộ phận liên quan.
- Quản lý phòng họp, điều xe cho các phòng ban.
- Hỗ trợ các phòng ban khi có sự vụ phát sinh.
- Giám sát tuân thủ của cán bộ nhân viên toàn công ty.
- Quản lý tài sản và cấp phát cho nhân sự khi cần.
- Thực hiện các công việc được phân công khác bởi cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ ngoại hình ưa nhìn (cao 1m58 trở lên)
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận.
- Độ tuổi ứng viên: Từ 20 đến 27 tuổi
- Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Địa điểm: Số 85 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ + KPI + Phụ cấp + Hoa hồng
- Thưởng tết âm lịch: Lên đến 7 tháng lương.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp
- Được đào tạo nâng cao năng lực bản thân
- Thưởng các ngày lễ trong năm cho toàn bộ nhân viên, cho nhân viên nữ, con em của nhân viên.
- Bảo hiểm, các chế độ khác theo Luật lao động Việt Nam
- Được chăm sóc sức khỏe toàn diện với các chính sách như: Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo hiểm quốc tế, khám sức khỏe định kỳ....
- Các chế độ du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài ngước, team building hàng năm từ công ty
- Nhân viên và người thân được mua nhà ưu đãi theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T18, Center Building, số 1, đường Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

