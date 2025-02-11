Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15th floor of VCCI tower, No. 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn pháp lý cho các dự án xây dựng của công ty.

• Đại diện công ty trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến ngành xây dựng.

• Soạn thảo, rà soát và thương thảo các hợp đồng thương mại.

• Nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

• Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo các yếu tố pháp lý được tuân thủ.

• Theo dõi các thay đổi trong luật pháp và thông báo cho ban lãnh đạo.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong ngành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm luật sư trong lĩnh vực xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.

• Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

• Có khả năng làm việc độc lập và xử lý các vấn đề phức tạp.

• Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.

• Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao.

• Chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.

Tại Japan Construction Management Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Japan Construction Management Corporation

