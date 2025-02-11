Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Japan Construction Management Corporation
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Japan Construction Management Corporation

Luật sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Japan Construction Management Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15th floor of VCCI tower, No. 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn pháp lý cho các dự án xây dựng của công ty.
• Đại diện công ty trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến ngành xây dựng.
• Soạn thảo, rà soát và thương thảo các hợp đồng thương mại.
• Nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.
• Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo các yếu tố pháp lý được tuân thủ.
• Theo dõi các thay đổi trong luật pháp và thông báo cho ban lãnh đạo.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong ngành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm luật sư trong lĩnh vực xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.
• Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
• Có khả năng làm việc độc lập và xử lý các vấn đề phức tạp.
• Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.
• Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao.
• Chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.

Tại Japan Construction Management Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Japan Construction Management Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Japan Construction Management Corporation

Japan Construction Management Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15th floor of VCCI tower, No. 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-luat-su-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job318163
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Luật sư Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HARVEY & MORRIS
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Hải Dương Quảng Ninh Hưng Yên Thái Bình Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Tuyển Luật sư Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Luật sư Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vietthink làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Vietthink
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH HELIO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PACIFIC LAND VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Siglaw
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ACC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công ty Luật TNHH ACC
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Số 1 Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Số 1 Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH TTP BENGOSHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Thb
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN MÃ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Luật sư Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật TNHH Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Luật sư Công ty Luật Bizlawyer & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Luật Bizlawyer & Partners
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm