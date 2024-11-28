Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester

• Xây dựng các kịch bản kiểm thử/ chuẩn bị dữ liệu sau khi các yêu cầu phát triển về dịch vụ Công nghệ Dữ Liệu đã được phê duyệt của các đơn vị nghiệp vụ

• Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ

• Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ sử dụng sản phẩm Công Nghệ Dữ Liệu trong quá trình kiểm thử người sử dụng cuối

• Kiểm soát sự tuân thủ nội bộ quy trình/quy định trong hoạt động phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng phần mềm

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng (bắt buộc)

• Ứng viên có chứng chỉ ISTQB (không bắt buộc)

• Ứng viên có chứng chỉ SQL (không bắt buộc)

• Có kinh nghiệm tại NH hoặc các tổ chức, tập đoàn CNTT hoặc tốt nghiệp loại giỏi

• Có kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng; hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, tài chính

• Có hiểu biết về các hệ thống Bigdata, Data Lake, Data warehouse

• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle, Netezza

• Có kinh nghiệm với các công cụ kiểm thử tự động

• Có kinh nghiệm kiểm thử tải lớn

• Có kinh nghiệm Test về dữ liệu và kiến thức , Excel thành thạo

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

• Mức lương upto 30M

• Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ

• Review lương 2 lần/năm

• Khám sức khỏe định kì hàng năm

• Teambuilding, du lịch hàng năm

• Sinh nhật nhân sự (500.000vnđ)

• 1 năm 12 ngày phép (Nếu không nghỉ hết cuối năm sẽ hoàn phép theo mức lương thực nhận)

• Thời gian làm việc từ T2 đến T6

• Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

• Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

• Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

• Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

