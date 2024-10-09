Tuyển Mobile Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Kids Plaza
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty CP Kids Plaza

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty CP Kids Plaza

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14/1 đường số 53, phường 14, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển và bảo trì các ứng dụng di động. Bạn sẽ làm việc cùng các kỹ sư và nhà phát triển khác làm việc trên các lớp khác nhau của cơ sở hạ tầng. Do đó, cam kết giải quyết vấn đề hợp tác, thiết kế tinh vi và tạo ra các sản phẩm chất lượng là điều cần thiết. Bạn cần có khả năng làm việc trong môi trường nhanh chóng, nơi việc học các công nghệ mới là điều bắt buộc. Bạn sẽ hỗ trợ toàn bộ vòng đời ứng dụng (ý tưởng, thiết kế, kiểm tra, phát hành và hỗ trợ). Bạn sẽ tạo ra các ứng dụng di động hoàn chỉnh bằng cách viết mã sạch. Bạn sẽ thu thập các yêu cầu cụ thể và đề xuất các giải pháp. Bạn sẽ viết các bài kiểm tra đơn vị và UI để xác định các lỗi. Bạn sẽ khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất. Bạn sẽ thiết kế giao diện để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn sẽ liên hệ với đội ngũ phát triển sản phẩm để lập kế hoạch các tính năng mới. Bạn sẽ đảm bảo các ứng dụng mới và cũ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Bạn sẽ nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, ứng dụng và giao thức di động mới. Bạn sẽ cập nhật các xu hướng công nghệ mới.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình React Native. Hiểu biết về quản lý và tối ưu hóa hiệu suất cho ứng dụng React Native: Cần kỹ năng và kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng React Native. Sử dụng thành thạo và hiểu sâu về React Hooks: Cần kinh nghiệm sử dụng và hiểu sâu về React Hooks. Sử dụng thành thạo Redux: Cần kinh nghiệm sử dụng Redux để quản lý trạng thái ứng dụng. Kinh nghiệm xử lý animation bằng Reanimated: Cần kinh nghiệm làm việc với thư viện Reanimated để tạo các animation trong ứng dụng React Native. Kiến thức vững về ngôn ngữ JavaScript/TypeScript: Cần hiểu biết sâu về ngôn ngữ lập trình JavaScript hoặc TypeScript. Kinh nghiệm tích hợp Native Module cho iOS và Android: Cần kinh nghiệm làm việc với Native Module trong React Native để tích hợp các tính năng gốc từ iOS và Android. Khả năng hiểu và viết mã cho các ứng dụng di động bằng các ngôn ngữ lập trình phù hợp như Java/Kotlin (Android), Swift/Objective-C (iOS): Cần kinh nghiệm lập trình với một hoặc nhiều ngôn ngữ này. Tư duy sáng tạo trong việc nghiên cứu giải pháp để giải quyết vấn đề: Cần khả năng tư duy sáng tạo và độc lập trong việc tìm kiếm và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ xuất nhập khẩu Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường làm việc năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kids Plaza

Công ty CP Kids Plaza

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa CT2, tòa Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

