Tuyển Mobile Developer Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 258 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng mobile (iOS, Android) từ giai đoạn phân tích, thiết kế đến triển khai và bảo trì.
Phát triển các tính năng mới, tối ưu hóa hiệu năng và sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc thực hiện các hoạt động QA/QC.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Am hiểu React Native, JavaScript, TypeScript. Hiểu sâu về các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP). Kinh nghiệm làm việc với các thư viện, framework phổ biến trong React Native (Redux, Navigation, ...). Có kiến thức về native development (Swift/Objective-C, Kotlin/Java) là một lợi thế.
Am hiểu React Native, JavaScript, TypeScript.
Hiểu sâu về các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP).
Kinh nghiệm làm việc với các thư viện, framework phổ biến trong React Native (Redux, Navigation, ...).
Có kiến thức về native development (Swift/Objective-C, Kotlin/Java) là một lợi thế.
Kỹ năng:
Phát triển:
Xây dựng các thành phần UI phức tạp, tương tác mượt mà.
Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.
Viết code sạch, có cấu trúc, dễ bảo trì.
QA/QC:
Lập kế hoạch và thực hiện các bài test (unit test, integration test, UI test).
Phân tích và xử lý lỗi hiệu quả.

Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, ...theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công t

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

