Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 đường số 6

- KDC CityLand Park Hills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

Lên thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về hạ tầng Networking cho LAN/WAN. Tích hợp hệ thống (SI) cho SD-WAN, Router, Firewall, Server, MPLS, ILL, FTTH, Cloud. Tư vấn, thuyết trình, training cho khách hàng về sản phẩm. Tham gia hội thảo, thuyết trình sản phẩm, giải pháp cho khách hàng. Tham gia nghiên cứu và test các sản phẩm mới. Đào tạo và hỗ trợ thông tin về sản phẩm, giải pháp cho đội ngũ kinh doanh. Tiến hành Demo, PoC thiết bị cho khách hàng theo yêu cầu. Hỗ trợ khách hàng cấu hình, sử dụng thiết bị từ xa hoặc tại nơi. Hỗ trợ, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Lên thiết kế giải pháp và tư vấn cho khách hàng về hạ tầng Networking cho LAN/WAN.
Tích hợp hệ thống (SI) cho SD-WAN, Router, Firewall, Server, MPLS, ILL, FTTH, Cloud.
Tư vấn, thuyết trình, training cho khách hàng về sản phẩm.
Tham gia hội thảo, thuyết trình sản phẩm, giải pháp cho khách hàng.
Tham gia nghiên cứu và test các sản phẩm mới.
Đào tạo và hỗ trợ thông tin về sản phẩm, giải pháp cho đội ngũ kinh doanh.
Tiến hành Demo, PoC thiết bị cho khách hàng theo yêu cầu.
Hỗ trợ khách hàng cấu hình, sử dụng thiết bị từ xa hoặc tại nơi.
Hỗ trợ, cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn thông ... Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, Viễn thông ...
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Yêu cầu kiến thức chuyên môn:
Kiến thức hạ tầng mạng: WAN, routing, OSPF, DNS Có kiến thức về mô hình hạ tầng mạng WAN, đường truyền MPLS, ILL, FTTH Có kiến thức về Cloud: AWS, Azure, GCP Có kiến thức giao thức kết nối: L2VPN, L3VPN, WAN Có kiến thức về nền tảng ảo hóa: VMware, Hyper-V Có kiến thức về server, Linux
Kiến thức hạ tầng mạng: WAN, routing, OSPF, DNS
Có kiến thức về mô hình hạ tầng mạng WAN, đường truyền MPLS, ILL, FTTH
Có kiến thức về Cloud: AWS, Azure, GCP
Có kiến thức giao thức kết nối: L2VPN, L3VPN, WAN
Có kiến thức về nền tảng ảo hóa: VMware, Hyper-V
Có kiến thức về server, Linux
Điểm cộng:
Có kiến thức về Firewall, Router, Switch, SD-WAN Có kiến thức về BGP, Load Balancing Có chứng chỉ CCNA, CCNP, Linux, AWS Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án, triển khai mạng WAN, Cloud, Server Là người yêu thích công nghệ, đam mê kỹ thuật, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm. Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc. Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, chịu được áp lực công việc cao.
Có kiến thức về Firewall, Router, Switch, SD-WAN
Có kiến thức về BGP, Load Balancing
Có chứng chỉ CCNA, CCNP, Linux, AWS
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, triển khai dự án, triển khai mạng WAN, Cloud, Server
Là người yêu thích công nghệ, đam mê kỹ thuật, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực. Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật theo quy định của Công ty. Hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của Công ty. Nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động. Đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên. Review lương hàng năm, lương tháng 13. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể,... Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật theo quy định của Công ty.
Hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của Công ty.
Nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.
Đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.
Review lương hàng năm, lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể,...
Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37 Đường số 6, Khu dân cư Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

