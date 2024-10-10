Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tư vấn/Lên BoM, tư vấn giải pháp hạ tầng, bảo mật CNTT Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các sự cố về Network(Firewall, Wifi, Router, Switch....) Khảo sát, tư vấn giải pháp mạng, bảo mật CNTT. Triển khai các hợp đồng tích hợp hệ thống, nâng cấp và xử lý sự cố liên quan hệ thống. Thi chứng chỉ mạng và bảo mật phục vụ đối tác, khách hàng; Tư vấn, xây dựng trình bày giải pháp; Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới. Có thể công tác tỉnh và support khách hàng ngoài giờ.

Hỗ trợ tư vấn/Lên BoM, tư vấn giải pháp hạ tầng, bảo mật CNTT

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các sự cố về Network(Firewall, Wifi, Router, Switch....)

Khảo sát, tư vấn giải pháp mạng, bảo mật CNTT.

Triển khai các hợp đồng tích hợp hệ thống, nâng cấp và xử lý sự cố liên quan hệ thống.

Thi chứng chỉ mạng và bảo mật phục vụ đối tác, khách hàng;

Tư vấn, xây dựng trình bày giải pháp;

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới.

Có thể công tác tỉnh và support khách hàng ngoài giờ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan; Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực vận hành, thiết kế triển khai các hệ thống mạng LAN, WAN, Wireless, Data Center, Firewall...; Có kinh nghiệm triển khai các thiết bị mạng, bảo mật của các hãng như Cisco, Paloalto, Fortinet, Sophos, Juniper, HPE, DELL, ...; Ưu tiến ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với các giải pháp ảo hóa VMware, Securities, SDN, SD-WAN, IoT...; Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ mạng của các hãng như Cisco, Paloalto, Foritnet, Juniper, HPE...(CCNA; CCNP, VCP, CCIE, JNCIE...); Sử dụng được cả 4 kỹ năng tiếng Anh (Tương đường TOEIC 650);

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin – Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực vận hành, thiết kế triển khai các hệ thống mạng LAN, WAN, Wireless, Data Center, Firewall...;

Có kinh nghiệm triển khai các thiết bị mạng, bảo mật của các hãng như Cisco, Paloalto, Fortinet, Sophos, Juniper, HPE, DELL, ...;

Ưu tiến ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc với các giải pháp ảo hóa VMware, Securities, SDN, SD-WAN, IoT...;

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ mạng của các hãng như Cisco, Paloalto, Foritnet, Juniper, HPE...(CCNA; CCNP, VCP, CCIE, JNCIE...);

Sử dụng được cả 4 kỹ năng tiếng Anh (Tương đường TOEIC 650);

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Được khám sức khỏe định kỳ; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 3 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu

Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;

Được khám sức khỏe định kỳ;

Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.

12 ngày phép/năm, 3 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Lương tháng 13 và thưởng KPI;

Xem xét tăng lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin