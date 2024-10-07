Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: Xuân Thạnh Nam - Mỹ An - Phù Mỹ, Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp

- Lên kế hoạch các chương trình thử nghiệm hoặc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thử nghiệm mới hỗ trợ cho bộ phận kỹ thuật về các mảng liên quan đến sản xuất tôm giống.

- Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật trên các công ty của Tập đoàn Việt – Úc về các mảng như sản xuất tôm giống, tảo, artemia, men vi sinh,...

- Hỗ trợ các trưởng phòng kỹ thuật, GĐĐH tại các địa phương cơ sở về kỹ thuật sản xuất thông qua các thử nghiệm, các báo cáo thử nghiệm đã được phê duyệt từ lãnh đạo cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

- Số năm kinh nghiệm từ 05 năm trở lên.

- Kỹ năng báo cáo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng xử lý số liệu trên ứng dụng Microsoft Excel và SPSS IBM, kỹ năng báo cáo trên ứng dụng Microsoft Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương theo năng lực, thưởng năng suất

- Được hỗ trợ phần ăn và chỗ nghỉ tại công ty

- Được tham gia các chính sách Bảo hiểm bắt buộc và phúc lợi theo quy định của Nhà nước

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

