Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
- Hà Nội: 282 Bà Triệu, Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn bán hàng tại cơ sở
Đảm bảo đủ chỉ tiêu doanh số được cấp trên giao
Thực hiện các báo cáo hàng ngày theo yêu cầu từ cấp trên
Trực tiếp thu ngân & đảm bảo tiền két không bị thất thoát
Thực hiện đúng tác phong, tiêu chuẩn vận hành của công ty
Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc cho cấp trên trực tiếp để giải quyết
Thực hiện sắp xếp hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, kho bãi sạch sẽ
Trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn VM của MKT
Thực hiện kiểm đếm hàng hóa xuất nhập trong ca làm việc, đảm bảo không bị chênh lệch, thất thoát & thực hiện kiểm kê hàng hóa định kì theo lịch kế toán
Các công việc khác theo yêu cầu của QLCH
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không còn đi học
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ là một lợi thế.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên tới 12.000.000 đồng/tháng
Thử việc 100% lương
Xét đóng BHXH ( với nhân viên Full-time)
Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng hiệu suất và hoa hồng kinh doanh hàng tháng, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,....
Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi.
The Leader : chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành người quản lý suất sắc
Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:
Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công.
Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.
Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc bằng cách cân bằng công việc theo khả năng và đời sống tinh thần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
