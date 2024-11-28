Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tìm kiếm, duy trì, phát triển, mạng lưới KOC thông qua mạng lưới phần mềm của Công ty

Tiếp cận, đàm phán, chốt hợp đồng, giữa KOC và nhãn hàng

Theo dõi và hỗ trợ quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ với KOC

Tư vấn kịp thời nhằm thúc đẩy quá trình sử dụng dịch vụ cho những lần tiếp theo hoặc nâng cấp gói dịch vụ cho khách hàng.

Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng và KOC

Báo cáo kết quả, cập nhật dữ liệu định kỳ theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Sử dụng tốt các công cụ Internet, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương: sales admin, hành chính, vận đơn, booking,....

Trung thực, kiên trì, sáng tạo, linh hoạt, chịu được áp lực trong công việc.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6,300,000 - 8,000,000 + hoa hồng

Thi gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Tháng nghỉ 4 ngày

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định. ( khi vào chính thức)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY

