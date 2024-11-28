Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 140 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tìm kiếm, duy trì, phát triển, mạng lưới KOC thông qua mạng lưới phần mềm của Công ty
Tiếp cận, đàm phán, chốt hợp đồng, giữa KOC và nhãn hàng
Theo dõi và hỗ trợ quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ với KOC
Tư vấn kịp thời nhằm thúc đẩy quá trình sử dụng dịch vụ cho những lần tiếp theo hoặc nâng cấp gói dịch vụ cho khách hàng.
Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng và KOC
Báo cáo kết quả, cập nhật dữ liệu định kỳ theo yêu cầu của Công ty.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên:
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Sử dụng tốt các công cụ Internet, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương: sales admin, hành chính, vận đơn, booking,....
Trung thực, kiên trì, sáng tạo, linh hoạt, chịu được áp lực trong công việc.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6,300,000 - 8,000,000 + hoa hồng
Thi gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7)
Tháng nghỉ 4 ngày
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định. ( khi vào chính thức)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BYSCOM ACADEMY
