Tuyển Call Center RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện cho khách hàng theo thông tin chương trình ưu đãi.

Đặc biệt mời khách hàng tham gia các buổi hội nghị, hội thảo du lịch được tổ chức tại quận 1 kèm tiệc trà bánh.

Không cần chốt sales; chỉ mời khách đến tham dự.

Danh sách khách mời do công ty cung cấp, không bắt buộc tìm kiếm thêm khách hàng ngoài.

Làm việc tại văn phòng máy lạnh không đi thị trường.

Không yêu cầu có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn tận tình.

Trong thời gian học việc được trả 100% lương cơ bản

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết để phục vụ cho công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18-30;

Ưu tiên các bạn có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.

Kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt, không nói ngọng, rõ ràng, không giọng địa phương.

Từng có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Call center... sẽ là lợi thế.

Không có kinh nghiệm sẽ được Quản lí đào tạo chuyên môn, Training thường xuyên kỹ năng chốt hẹn, kỹ năng giao tiếp.

Không yêu cầu bằng cấp.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Học việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản

Thu nhập từ 8-12tr/tháng (tùy năng lực)

12 ngày phép năm hưởng nguyên lương.

Được thưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu ứng viên.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại để làm việc (Máy tính, Bàn làm việc, Thiết bị nghe gọi...)

Đào tạo: được tham gia các khóa nghiệp vụ cơ bản và nâng cao kỹ năng giao tiếp theo giáo trình chuyên môn căn bản.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng mới hiện đại, đầy đủ tiện ích.

Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

