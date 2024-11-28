Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 205

- 207 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tặng quà sinh nhật cho học viên theo quy định tại trung tâm
Hỗ trợ các lớp khai giảng: tạo nhóm zalo cho lớp học, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp trước tối thiểu 1 ngày khi lớp khai giảng
Xin feedback của học viên hàng tháng
Sao sát các học viên trong lớp trong suốt quá trình học tập
Hỗ trợ theo dõi việc thực hiện nội quy của giáo viên
Kiểm tra và đảm bảo lớp học chuẩn chỉ theo quy định tại trung tâm
Theo dõi tình hình học tập của học viên tại trung tâm để tìm ra những học viên yếu kém cần đi phụ đạo
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 tuổi
- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt.
- Có kinh nghiệm sale là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản từ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm
- Tham gia hoạt động thường kỳ của công ty theo tháng, quý.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được tăng lương theo năng lực làm việc 2 lần/ năm
- Được học tiếng Nhật miễn phí.
- Hợp đồng lao động, bảo hiểm theo Luật lao động.
- Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: head office: 383 Trần Đại Nghĩa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

