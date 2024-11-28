Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 205 - 207 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tặng quà sinh nhật cho học viên theo quy định tại trung tâm

Hỗ trợ các lớp khai giảng: tạo nhóm zalo cho lớp học, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp trước tối thiểu 1 ngày khi lớp khai giảng

Xin feedback của học viên hàng tháng

Sao sát các học viên trong lớp trong suốt quá trình học tập

Hỗ trợ theo dõi việc thực hiện nội quy của giáo viên

Kiểm tra và đảm bảo lớp học chuẩn chỉ theo quy định tại trung tâm

Theo dõi tình hình học tập của học viên tại trung tâm để tìm ra những học viên yếu kém cần đi phụ đạo

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 tuổi

- Chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm sale là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản từ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm

- Tham gia hoạt động thường kỳ của công ty theo tháng, quý.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Được tăng lương theo năng lực làm việc 2 lần/ năm

- Được học tiếng Nhật miễn phí.

- Hợp đồng lao động, bảo hiểm theo Luật lao động.

- Nghỉ lễ tết theo cơ chế nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam

