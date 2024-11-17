Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ
- Long Biên
- Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các gói bảo hiểm, quyền lợi và điều khoản
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Theo dõi và báo cáo kết quả hàng ngày, hàng tuần
Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bảo hiểm và sau
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có khả năng telesale, bán hàng qua điện thoại
Nắm bắt tốt tâm lý khách hàng
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu được áp lực công việc
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng 40%
Được đào tạo về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, quản lý
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT
