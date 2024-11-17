Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 tòa Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội, Long Biên

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các gói bảo hiểm, quyền lợi và điều khoản

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Theo dõi và báo cáo kết quả hàng ngày, hàng tuần

Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bảo hiểm và sau

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Có khả năng telesale, bán hàng qua điện thoại

Nắm bắt tốt tâm lý khách hàng

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng 40%

Được đào tạo về sản phẩm bảo hiểm và kỹ năng bán hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm, quản lý

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HOÀNG MINH PHÁT

