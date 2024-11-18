Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng như tặng quà dịp lễ tết, sinh nhật

Hỗ trợ trả lời các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty

Liên tục theo dõi, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm có những hoạt động chăm sóc phù hợp

Làm báo cáo chăm sóc khách hàng theo tuần, theo tháng

Hỗ trợ các hoạt động khác khi được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Là nữ, có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 6 tháng

Độ tuổi từ 1994 - 2002

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục, đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tham vấn, coaching hoặc đã tham gia các khóa học về tham vấn

Có khả năng ăn nói tốt, khéo léo

Có khả năng quan sát tốt, nhạy bén

Có khả năng quản lý cảm xúc tốt, điềm tĩnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng:

Lương cứng 8tr + %hoa hồng + thưởng, thu nhập từ 10 - 15 triệu tuỳ năng lực

Được hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ

Có cơ hội thăng tiến lên các bậc cao hơn

Lương tháng 13 + Thưởng lễ tết đầy đủ

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt

Tham gia đào tạo trong và ngoài công ty; Tham gia team building, du lịch... hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, được chủ động công việc và khuyến khích phát triển toàn diện.

(Chế độ lương thưởng có thể thay đổi theo quy mô hoạt động của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

