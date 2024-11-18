Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng như tặng quà dịp lễ tết, sinh nhật
Hỗ trợ trả lời các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Liên tục theo dõi, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm có những hoạt động chăm sóc phù hợp
Làm báo cáo chăm sóc khách hàng theo tuần, theo tháng
Hỗ trợ các hoạt động khác khi được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ, có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 6 tháng
Độ tuổi từ 1994 - 2002
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục, đào tạo
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tham vấn, coaching hoặc đã tham gia các khóa học về tham vấn
Có khả năng ăn nói tốt, khéo léo
Có khả năng quan sát tốt, nhạy bén
Có khả năng quản lý cảm xúc tốt, điềm tĩnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng:
Lương cứng 8tr + %hoa hồng + thưởng, thu nhập từ 10 - 15 triệu tuỳ năng lực
Được hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ
Có cơ hội thăng tiến lên các bậc cao hơn
Lương tháng 13 + Thưởng lễ tết đầy đủ
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt
Tham gia đào tạo trong và ngoài công ty; Tham gia team building, du lịch... hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, được chủ động công việc và khuyến khích phát triển toàn diện.
(Chế độ lương thưởng có thể thay đổi theo quy mô hoạt động của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

