Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus)
- Hà Nội: tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Xây dựng, mở rộng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
• Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Duy trì niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Công ty
• Chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để xử lý sự cố
• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích, dịch vụ của tòa nhà cũng như tuân thủ nội quy, quy định của tòa nhà
• Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng. Theo dõi sự vụ liên quan để đảm bảo các vấn đề liên quan đến khách hàng được giải quyết.
• Phiên/thông dịch giữa sales, khách hàng và chủ nhà
• Khuyến khích đề xuất các giải pháp chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Tiếng Nhật: N3 trở lên
• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề.
• Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Khả năng làm việc nhóm tốt cũng như làm việc độc lập
Tại Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI