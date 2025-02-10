Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Xây dựng, mở rộng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

• Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Duy trì niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Công ty

• Chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để xử lý sự cố

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích, dịch vụ của tòa nhà cũng như tuân thủ nội quy, quy định của tòa nhà

• Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng. Theo dõi sự vụ liên quan để đảm bảo các vấn đề liên quan đến khách hàng được giải quyết.

• Phiên/thông dịch giữa sales, khách hàng và chủ nhà

• Khuyến khích đề xuất các giải pháp chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên nam, có kinh nghiệm về quản lý dịch vụ tại các khách sạn hay tòa nhà cho thuê

• Trình độ: Tiếng Nhật: N3 trở lên

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý vấn đề.

• Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng

• Khả năng làm việc nhóm tốt cũng như làm việc độc lập

Tại Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại Và Tư Vấn Bất Động Sản Đại Lợi ( Property Plus)

