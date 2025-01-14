Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của công ty

- Hỗ trợ khách hàng giải quyết và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng đồng hành cùng sale

- Thực hiện báo cáo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng máy tính tốt, word, exel biết dùng

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm, hay tìm tòi, học hỏi công nghệ, thành thạo facebook là 1 lợi thế

- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo

- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm MỘT TRONG các lĩnh vực: CSKH, website Thương mại điện tử hoặc các website mua bán khác.

- Có laptop cá nhân

- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hiệu suất công việc 500.000 - 1.500.000đ

2 tháng thử việc làm việc tại Văn phòng, nhận 85% lương

- Thưởng % doanh số của Sales

- Thưởng theo thang điểm đánh giá của khách hàng

- Lương tháng 13, Thưởng tháng 13 x2, x3

- Trợ cấp điện thoại: 500.000đ

- Được đóng BH theo quy định của luật lao động

- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

