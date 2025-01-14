Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của công ty
- Hỗ trợ khách hàng giải quyết và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng đồng hành cùng sale
- Thực hiện báo cáo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng máy tính tốt, word, exel biết dùng
- Có kỹ năng sử dụng phần mềm, hay tìm tòi, học hỏi công nghệ, thành thạo facebook là 1 lợi thế
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo
- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm MỘT TRONG các lĩnh vực: CSKH, website Thương mại điện tử hoặc các website mua bán khác.
- Có laptop cá nhân
- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hiệu suất công việc 500.000 - 1.500.000đ
2 tháng thử việc làm việc tại Văn phòng, nhận 85% lương
- Thưởng % doanh số của Sales
- Thưởng theo thang điểm đánh giá của khách hàng
- Lương tháng 13, Thưởng tháng 13 x2, x3
- Trợ cấp điện thoại: 500.000đ
- Được đóng BH theo quy định của luật lao động
- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

