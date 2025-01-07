Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Liên hệ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đang sử dụng sản phẩm theo data của công ty

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop và làm fulltime

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000-30.000.000 VNĐ [Bao gồm LC {6.000.000-15.000.000} + THƯỞNG
(Thưởng % doanh số, thưởng mức, thưởng sao, thưởng Contesthàng ngày, team đội nhóm) + PC(điện thoại,gửi xe)+%Hoa hồng]
Không bị áp KPI và doanh số, sếp dễ tính,môi trường làm việc thoả mái chínhsách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.
Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
Lương tháng 13, định kỳ xét tăng lương từ 6 tháng/1lần, review lại lương theo năng lực.
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyêntổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Được thưởng thức tea break với trà sữa, cà phê, snack vào thứ 6 hàng tuần.
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

