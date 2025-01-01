Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Truyền thông & Du lịch PHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 89, ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tiếp nhận và xử lý các booking golf của khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng cũ và phát triền khách hàng mới trên data sẵn có

• Thu hồi công nợ hàng tuần,tháng và báo cáo cho cấp trên.

• Lên báo giá hoặc kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng.

• Hàng tháng làm bảng giá đầu vào, nhập tee time trên webside,gửi email cskh

• Hỗ trợ phòng kế toán đối soát công nợ với khách hàng,đối tác.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch,kinh tế..

- Tiếng Anh cơ bản, biết tiếng Hàn/Trung là lợi thế.

- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint và các phần mềm thông dụng khác)

- Có kinh nghiệm CSKH hoặc hiểu biết về golf là lợi thế ( Chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

- Có khả năng xử lý tình huống tốt,nghe điện thoại,email liên tục trong thời gian làm việc.

- Cẩn thận,chu đáo,nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Biết làm dịch vụ tour du lịch là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Du lịch PHI Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo & phát triển nghề nghiệp: Được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc những kỹ năng khác tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế của công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;

Công tác phí: Theo quy chế chi tiêu nội bộ và chính sách tiền lương của công ty

Nghỉ phép năm theo quy định.

Các phúc lợi khác: Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty, và pháp luật hiện hành (cưới hỏi, ốm đau, ...tham gia BHXH, BHYT, BHTN,.. du lịch,...), và tham gia vào các hoạt động được khởi xướng và tổ chức của tổ chức Công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Du lịch PHI

