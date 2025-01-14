Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Trực điện thoại, website, fanpage, các kênh TMDT hướng dẫn cho khách cách bán hàng Online, kinh doanh Online hiệu quả bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng của MKT

- Chăm sóc, hỗ trợ, xử lý lỗi phát sinh khi khách hàng sử dụng phần mềm qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của công ty

- Tư vấn phần mềm, cài đặt phần mềm cho khách hàng khi khách có nhu cầu mua

- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Anh

- Kỹ năng máy tính tốt, word, exel biết dùng

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm, hay tìm tòi, học hỏi công nghệ, thành thạo facebook là 1 lợi thế

- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo

- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm MỘT TRONG các lĩnh vực: CSKH, website Thương mại điện tử hoặc các website mua bán khác.

- Có laptop cá nhân

- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ ĐƯỢC ĐÀO

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6,000,000 - 9,000,000đ

- Thưởng hiệu suất công việc 500.000 - 1.500.000đ

- Thưởng % doanh số của Sales

- Thưởng theo thang điểm đánh giá của khách hàng

- Lương tháng 13, Thưởng tháng 13 x2, x3

- Trợ cấp điện thoại: 500.000đ

- Được đóng BH theo quy định của luật lao động

- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện

50 -100%

- Được làm việc trong môi trường phần mềm Marketing top đầu tại Việt Nam.

- Được học và làm việc tại môi trường công nghệ, giúp bạn luôn Update và hoàn thiện bản thân.

- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.

- Được thoải mái chửi, mắng Sếp, nếu Sếp không làm những gì Sếp đã nói.

- Được đào tạo nội bộ, được học từ những chuyên gia Công ty mời về định kỳ mỗi tháng.

- Được tụ tập hát hò tiệc ngọt ít nhất 1 lần/ tháng và du lịch, thưởng tháng lương tháng 13.

- Được rèn luyện học tập và làm việc trong môi trường toàn Đại Bàng.

- Được sử dụng miễn phí các phần mềm Marketing của Công ty.

- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.

- Bạn sẽ là người dám thay đổi vận mệnh nếu làm tại MKT.

Văn hóa của chúng tôi:

- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2:Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.

- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?

+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam

+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.

+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.

- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"

- Tại Vitech Con người phù hợp là quan trọng nhất.

- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.