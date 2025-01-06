Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm của công ty.

- Giải quyết khiếu nại, xử lý tình huống để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo kết quả công việc hàng ngày.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trực chat page,

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chăm chỉ, nhanh nhẹn và đầu tư thời gian cho công việc

- Độ tuổi từ 9x - 2k2, làm toàn thời gian (ko nhận sv vừa học vừa làm)

Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 9h - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Được hưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả KD, thưởng các ngày Lễ Tết, hiếu hỷ sinh nhật, tham gia Teambuilding, nghỉ mát du lịch hàng năm....

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.