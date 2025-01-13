Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÔI-RESIDENCES làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo từ A-Z để thực hiện được công việc.

Chăm sóc khách hàng:

Chào đón và hỗ trợ khách hàng trong quá trình check-in và check-out (làm qua app), đăng ký tạm trú cho khách.

Giải quyết kịp thời các yêu cầu, thắc mắc và khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thu thập phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Quản lý vận hành trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến:

Quản lý và cập nhật thông tin, hình ảnh của căn hộ trên các nền tảng như Booking.com, Airbnb, Agoda, v.v.

Theo dõi và đề xuất tối ưu hóa giá phòng, chương trình khuyến mãi để tăng cường hiệu suất đặt phòng.

Phản hồi đánh giá của khách hàng trên các nền tảng, duy trì xếp hạng và uy tín của căn hộ.

Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học tại Hà Nội

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc, quản lý và sắp xếp công việc khoa học.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Tiếng Anh giao tiếp tốt; biết thêm ngôn ngữ khác là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÔI-RESIDENCES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ 25.000đ/ giờ

Hỗ trợ ăn trưa và gửi xe miễn phí.

Happy Friday hàng tuần, free trà, cà phê, đồ ăn vặt,...

Được đào tạo và phát triển kiến thức chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hướng tới hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÔI-RESIDENCES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.