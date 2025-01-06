Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Duy trì hoạt động tốt, hiệu quả tại khu vực Tiền Sảnh.

Là người đầu tiên chào đón tất cả khách hàng một cách lịch thiệp, cung cấp dịch vụ cá nhân tới từng khách hàng bằng cách cố gắng tìm hiểu và sử dụng tên khách hàng ở mọi cơ hội.

Trực tiếp kiểm tra các phòng dành cho khách VIP, các đoàn khách để đảm bảo phòng được chuẩn bị sẵn sàng ở mức tốt nhất.

Hỗ trợ khách hàng xử lý yêu cầu xác nhận lại vé máy bay, vé tàu...

Hiểu biết sâu sắc các thông tin và các dịch vụ của Khách Sạn, các chương trình giảm giá khuyến mại để chủ động tiếp cận và mời khách hàng sử dụng các dịch vụ tiện ích của Khách Sạn.

Giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi có thể hoặc báo cáo ngay cấp trên trong trường hợp vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết

Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến các dịch vụ của Khách Sạn, luôn đảm bảo khách có ấn tượng tốt về dịch vụ của Khách Sạn.

Chủ động tiếp cận để nắm bắt và tiếp thu ý kiến, cảm nhận cuả khách hàng về dịch vụ của khách sạn trong quá trình lưu trú.

Tối đa việc lấy phản hồi của khách vào bản đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn.

Duy trì mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.

Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban và đào tạo do Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh hoặc Ban Giám Đốc Khách Sạn tổ chức