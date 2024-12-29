Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng
Quản lí/thực hiện đổi/trả các đơn hàng
Khảo sát/ Thực hiện các Chính sách khách hàng, chương trình cho khách hàng
Tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
Phối hợp các hoạt động với các bộ phận để đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí Chăm sóc khách hàng, (mảng thời trang, mỹ phẩm, bán lẻ)
tối thiểu 6 tháng
Có laptop cá nhân
Tuổi từ 22 - 30, có thể làm việc fulltime
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Khả năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống khéo léo
Sử dụng thành thạo Excel và có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng
tối thiểu 6 tháng
Có laptop cá nhân
Tuổi từ 22 - 30, có thể làm việc fulltime
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Khả năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống khéo léo
Sử dụng thành thạo Excel và có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng
Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: upto 8.000.000
upto
Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Phụ cấp máy tính: 200.000 VNĐ/tháng
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, dã ngoại...
Nghỉ sinh nhật, nghỉ phép, thưởng Lễ, Tết,..
upto
Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Phụ cấp máy tính: 200.000 VNĐ/tháng
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, dã ngoại...
Nghỉ sinh nhật, nghỉ phép, thưởng Lễ, Tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI