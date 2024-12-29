Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi, khiếu nại của khách hàng

Quản lí/thực hiện đổi/trả các đơn hàng

Khảo sát/ Thực hiện các Chính sách khách hàng, chương trình cho khách hàng

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng

Phối hợp các hoạt động với các bộ phận để đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí Chăm sóc khách hàng, (mảng thời trang, mỹ phẩm, bán lẻ)

tối thiểu 6 tháng

Có laptop cá nhân

Tuổi từ 22 - 30, có thể làm việc fulltime

Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Khả năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống khéo léo

Sử dụng thành thạo Excel và có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng

Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 8.000.000

upto

Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày

Phụ cấp máy tính: 200.000 VNĐ/tháng

Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, dã ngoại...

Nghỉ sinh nhật, nghỉ phép, thưởng Lễ, Tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin