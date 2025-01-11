Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa 789 Bộ Quốc Phòng, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Giám sát, quản lý công việc các bộ phận Chăm sóc khách hàng, Logistics.

- Giám sát Hỗ trợ các vấn đề, thắc mắc của khách hàng và chuyển thông tin tới các phòng ban

- Giám sát việc chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng

- Liên hệ với khách hàng công ty để nhận thông tin lô hàng

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan đến hàng hóa.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành kinh doanh quốc , vận tải....

- TIẾNG TRUNG THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG, không yêu cầu bằng cấp ngoại ngữ Tiếng Trung.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí Chăm sóc khách hàng ở công ty, chấp nhận Fresher

- Yêu thích kinh doanh, chịu áp lực cao; xử lý công việc qua điện thoại buổi tối

- Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận (8-12 triệu) + thưởng doanh thu =>Thu nhập không giới hạn, nhiều cơ hội thăng tiến

- Các khoản thưởng theo doanh số, thưởng tháng 13, 14 thưởng vào các dịp lễ, tết...

- Có xe đưa đón cho các nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng ngoài khu vực Hà Nội hoặc phạm vi trên 20km.

- Có các chương trình xúc tiến bán hàng hỗ trợ sales tăng doanh số định kỳ hàng tháng/ quý/ năm

- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật công ty, thưởng 20/10, 01/05 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...

- Tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong quy mô công ty toàn Việt Nam

- Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm, Ngày hội gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM

