Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Trực điện thoại, website, fanpage, hướng dẫn cho khách cách bán hàng Online, kinh doanh Online hiệu quả bằng các công cụ hỗ trợ bán hàng của MKT
- Chăm sóc, hỗ trợ, xử lý lỗi phát sinh khi khách hàng sử dụng phần mềm qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của công ty
- Tư vấn phần mềm, cài đặt phần mềm cho khách hàng khi khách có nhu cầu mua
- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết Tiếng Anh
- Có kỹ năng sử dụng phần mềm, hay tìm tòi, học hỏi công nghệ, thành thạo facebook là 1 lợi thế
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo
- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm MỘT TRONG các lĩnh vực: CSKH, website Thương mại điện tử hoặc các website mua bán khác.
- Có laptop cá nhân
- CHƯA CÓ KINH NGHIỆM sẽ ĐƯỢC ĐÀO

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hiệu suất công việc 500.000 - 1.500.000đ
- Thưởng % doanh số của Sales
- Thưởng theo thang điểm đánh giá của khách hàng
- Lương tháng 13, Thưởng tháng 13 x2, x3
- Trợ cấp điện thoại: 500.000đ
- Được đóng BH theo quy định của luật lao động
- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện
50 -100%
- Được làm việc trong môi trường phần mềm Marketing top đầu tại Việt Nam.
- Được học và làm việc tại môi trường công nghệ, giúp bạn luôn Update và hoàn thiện bản thân.
- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.
- Được thoải mái chửi, mắng Sếp, nếu Sếp không làm những gì Sếp đã nói.
- Được đào tạo nội bộ, được học từ những chuyên gia Công ty mời về định kỳ mỗi tháng.
- Được tụ tập hát hò tiệc ngọt ít nhất 1 lần/ tháng và du lịch, thưởng tháng lương tháng 13.
- Được rèn luyện học tập và làm việc trong môi trường toàn Đại Bàng.
- Được sử dụng miễn phí các phần mềm Marketing của Công ty.
- Được có 1 công việc ổn định, lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng.
- Bạn sẽ là người dám thay đổi vận mệnh nếu làm tại MKT.
Văn hóa của chúng tôi:
- Văn hóa chào cờ sáng thứ 2: Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn, kết nối thành viên Vitech như 1 ngôi nhà thứ 2. Là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi nguồn năng lượng cho 1 tuần làm việc đầy sức mạnh và tích cực.
Văn hóa chào cờ sáng thứ 2:
Văn hóa chào cờ thứ 2, là nét đẹp về uống nước nhớ nguồn
- Văn hóa biết ơn: Vì sao phải biết ơn?
Văn hóa biết ơn:
+ Vì biết ơn là cuội nguồn của sức mạnh, là truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Và chúng ta là người Việt Nam
+ Vì không ai muốn giúp, cộng tác, làm việc, sống cùng và hợp tác với người vô ơn.
+ Vì BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi của công ty.
BIẾT ƠN là giá trị cốt lõi
- Văn hóa cười: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
Văn hóa cười:
Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười"
- Tại Vitech Con người phù hợp là quan trọng nhất.
Con người phù hợp là quan trọng nhất.
- Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân.
Chọn tập thể, không chọn cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-6-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job279819
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Hạn nộp: 30/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 77 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 28 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HOPI LIVEHUB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP Lendbiz
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VUVUECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH VUVUECOM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH EVERJOY PUBLISHING
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỒNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Grand Nutrition làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Grand Nutrition
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH FOLINAS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Văn Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Văn Minh
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần sách MCBooks
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN KHOA HỌC DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MOLINA
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Grand Nutrition làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Grand Nutrition
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục VTCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP SOFTEL
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED)
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Z Holding
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm