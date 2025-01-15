Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Thực hiện công tác pricing : Check giá với các hãng Airline và báo giá cho Sales.

Tiến hành các thủ tục đặt giữ chỗ booking với airline.

Thông báo kế hoạch ra hàng và gửi SI cho OPs nhận, làm hàng tại sân bay.

Phát hành chứng từ ( HAWB/ Manifest/ SI...), submit manifest với airline (nếu có).

Tracking và cập nhật thông tin lô hàng, ETD/ ETA tới khách hàng/ đại lý.

Phát hành debit note cho khách hàng/ đề nghị thanh toán cho airline.

Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về quy trình, xử lý các vấn đề phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)

Có 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực

Thưởng năm bao gồm Tháng lương thứ 13, Thưởng Kết quả Kinh doanh (1-2 tháng lương), Thưởng/ Tặng quà các dịp lễ tết (Tết Dương, Tết Nguyên Đán, Sinh nhật Công ty, 30/04 - 01/05, Trung thu, 1/6, 2/9)

Phụ cấp cơm trưa.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

