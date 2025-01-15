Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Epic Tower, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác pricing : Check giá với các hãng Airline và báo giá cho Sales.
Tiến hành các thủ tục đặt giữ chỗ booking với airline.
Thông báo kế hoạch ra hàng và gửi SI cho OPs nhận, làm hàng tại sân bay.
Phát hành chứng từ ( HAWB/ Manifest/ SI...), submit manifest với airline (nếu có).
Tracking và cập nhật thông tin lô hàng, ETD/ ETA tới khách hàng/ đại lý.
Phát hành debit note cho khách hàng/ đề nghị thanh toán cho airline.
Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về quy trình, xử lý các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương...& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)
Có 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.
Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực
Thưởng năm bao gồm Tháng lương thứ 13, Thưởng Kết quả Kinh doanh (1-2 tháng lương), Thưởng/ Tặng quà các dịp lễ tết (Tết Dương, Tết Nguyên Đán, Sinh nhật Công ty, 30/04 - 01/05, Trung thu, 1/6, 2/9)
Phụ cấp cơm trưa.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HUB AVIATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Epic Tower, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

