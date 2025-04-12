Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 227 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, kênh chat; chuyển thông tin nhận được cho những bộ phận có trách nhiệm giải quyết đồng thời theo dõi kết quả của quá trình đó cho đến khi hoàn tất.

Chủ động chăm sóc khách hàng theo lịch làm việc từng ngày, tuần, tháng.

Định kỳ lên danh mục gọi điện thoại cho KH đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám

Nắm bắt các yêu cầu của khách hàng, tìm hiểu những mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ để có góp ý cho các bộ phận liên quan.

Trực tiếp cập nhật các thông tin dữ liệu khách hàng để nắm rõ tình trạng của khách hàng.

Triển khai các chương trình và công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Có kinh nghiệm CSKH > 06 tháng. Ưu tiên kinh nghiệm làm CSKH ở lĩnh vực Viện thẩm mỹ, Spa, Mỹ phẩm, …

Không giới hạn giới tính, độ tuổi, không yêu cầu bằng cấp

Yêu thích công việc sales và lĩnh vực làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN Thì Được Hưởng Những Gì

ơ chế lương: Lương cứng 9.000.000đ + Phụ cấp + % doanh số

TỔNG THU NHẬP: 11.000.000Đ - 13.000.000Đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

