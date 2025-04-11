Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc online tại nhà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và phản hồi inbox của khách hàng kênh Sàn TMĐT Shopee/Tiktok về: Thông tin sản phẩm, các thức đặt hàng, thanh toán, chương trình khuyến mãi, hậu mãi, chính sách bảo hành ...

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng như thiếu hàng, sản phẩm lỗi, nhầm, về chất lượng sản phẩm. Xác minh được vấn đề khiếu nại của khách hàng, nguyên nhân , đưa ra nội dung giải thích, phương án hỗ trợ xử lý đảm bảo vấn đề được giải quyết, hài lòng khách hàng

Hỗ trợ khách hàng thông tin về vận chuyển, trạng thái đơn hàng, hoàn hủy đơn hàng, tư vấn và đơn hàng giao ngoài khi có yêu cầu

Xử lý và báo cáo quản lý các trường hợp đánh giá xấu để có hướng giải quyết kịp thời

Tuân thủ các chính sách về bán hàng của các sàn TMĐT, quy trình phối hợp các bộ phận liên quan (Marketing- Kinh doanh, Kho), các quy định kinh doanh bán hàng của công ty trong quá trình tiếp nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng

Tiến hành thu thập, khảo sát thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh khi được yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Ứng viên đã có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên tại vị trí CSKH, Sales, Sales online....

Tham gia đào tạo trong 2 tuần đầu: 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 7, tại văn phòng công ty tại B3-D7, 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy (được hưởng lương làm việc bình thường)

Khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, linh hoạt xử lý tình huống với khách hàng

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Năng động, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc;

Thưởng sinh nhật Công ty,

Các khoản thưởng Lễ, Tết

Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kế hoạch kinh doanh Công ty

Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;

Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;

Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;

Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NSBB QUỐC TẾ

