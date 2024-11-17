Tuyển Chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh: 222 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại,... của khách hàng khi đặt hàng, mua bán online trên sàn TMĐT qua kênh Chat
Trả lời, giải đáp và chăm sóc khách hàng để quá trình đặt - hủy đơn hàng diễn ra nhanh chóng, cung cấp thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng online nhằm nâng cao uy tín dịch vụ.
Thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc khách hàng theo quy định
Thời gian làm việc: Xoay ca đêm, lịch làm do quản lý sắp xếp
Xoay ca trong khung giờ 15:00 - 02:00, ca 8 tiếng/ngày
Khung giờ từ 15:00 - 22:00 làm việc tại văn phòng công ty, sau 22:00 - 02:00 làm việc tại nhà
Làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày bất kỳ không cố định.
Lịch làm việc do quản lý sắp xếp
Từ khung 22:00 – 02:00 (Được làm việc Online tại nhà, lưu ý không chọn cố định ca đêm)
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Tân Tùng Dương, 222 - 226 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Q. Tân Bình, TP.HCM.
Địa điểm làm việc
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.
Tư duy trình bày, xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh.
Xoay ca được, không còn vướng lịch học.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (Bao gồm LCB + KPI, chưa tính phụ cấp ca đêm).
Sau 6 tháng phụ cấp: 500.000 VNĐ
Sau 1 năm phụ cấp: 1.000.000 VNĐ
Sau 2 năm phụ cấp: 1.500.000 VNĐ
Thưởng ngay 1.000.000 khi hoàn tất 2 tháng thử việc và kí HĐLĐ
Hưởng 85% lương cơ bản ở giai đoạn thử việc, thử việc vẫn được hưởng KPI, KPI nhận gối đầu theo tháng.
Thời gian đào tạo (9 ngày) hỗ trợ: 100.000 VNĐ/ngày, chi trả sau khi kí HĐLĐ.
Từ 22:00 – 2:00 được hưởng 130% - 200% mức lương cơ bản.
Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng.
Nhận lương vào cuối tháng.
CHẾ ĐỘ SAU (2 THÁNG) THỬ VIỆC:
Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng 14 ngày phép/năm.
Lương tháng 13 hằng năm.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Tham gia Công đoàn, thưởng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hỷ sự, party, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
