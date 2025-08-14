Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 123 Tân Thắng, P.Sơn Kì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận thông tin của khách hàng thắc mắc về dịch vụ vận chuyển của sàn thương mại điện tử qua kênh Call và Chat.

Tư vấn, phản hồi kết quả, đưa ra hướng xử lý phù hợp cho các vấn đề khách hàng liên hệ nhờ hỗ trợ.

Xử lý các khiếu nại phát sinh liên quan đến dịch vụ vận chuyển dựa trên nhận định cá nhân cho mỗi tình huống và quy trình hiện hành của sàn thương mại điện tử.

Thực hiện gọi ra đối với một số tình huống cần thiết theo quy trình hiện hành.

Thực hiện các công việc theo sắp xếp, điều phối từ cấp trên.

Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH là lợi thế, khôngcó kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Xử lý tình huống và nắm bắt thôngtin nhanh

Đáp ứng thời gian làm việc xoay ca linh động, làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

Không còn vướng lịch học.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 7.550.000 VNĐ (LCB + KPI + phụ cấp)

Hưởng 100% LCB ở giai đoạn thử việc.

Thưởng ngay 1.000.000 khi hoàn tất 2 tháng thử việc và kí HĐLĐ.

Đào tạo trong vòng 7 ngày, phụ cấp 200.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp đào tạo được chi trả khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng.

Cơ hội thăng tiến trong công việc rõ ràng.

Nhận lương cuối tháng.

CHẾ ĐỘ SAU (2 THÁNG) THỬ VIỆC:

Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng 14 ngày phép/năm.

Lương tháng 13.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Tham gia Công đoàn, thưởng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hỷ sự, party, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

