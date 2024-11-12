Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Hà Nội: 324 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp những vấn đề, khiếu nại của Khách hàng, Đối tác trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ, mua hàng của Sendo Farm
- Giải đáp thắc mắc các thông tin về dịch vụ và sản phẩm của Sendo Farm
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả làm việc hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng nhóm
- Phối hợp với các nhân viên trong team để thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao
- Phối hợp với các bộ phận để cải tiến quy trình, phương pháp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Sendo Farm
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không nói ngọng, nói đớt
- Giọng lưu loát, phổ thông, nhẹ nhàng, dễ nghe
- Kỹ năng làm việc với các công cụ xử lý văn bản và bảng tính (MS Office Word, Excel,...)
- Thành thạo sử dụng thiết bị văn phòng
- Sức khỏe tốt
- Nhiệt huyết với công việc..
- Địa điểm làm việc: Tầng 9, số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
- Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm);
- Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo Quy định của Nhà nước (full lương);
- Có Bảo hiểm FPT Care;
- Thưởng tháng lương thứ 13;
- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
