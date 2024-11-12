Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 324 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp những vấn đề, khiếu nại của Khách hàng, Đối tác trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ, mua hàng của Sendo Farm
- Giải đáp thắc mắc các thông tin về dịch vụ và sản phẩm của Sendo Farm
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả làm việc hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng nhóm
- Phối hợp với các nhân viên trong team để thực hiện và hoàn thành tốt công việc được giao
- Phối hợp với các bộ phận để cải tiến quy trình, phương pháp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Sendo Farm
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Dịch vụ khách hàng ngành bán lẻ thực phẩm
- Không nói ngọng, nói đớt
- Giọng lưu loát, phổ thông, nhẹ nhàng, dễ nghe
- Kỹ năng làm việc với các công cụ xử lý văn bản và bảng tính (MS Office Word, Excel,...)
- Thành thạo sử dụng thiết bị văn phòng
- Sức khỏe tốt
- Nhiệt huyết với công việc..
- Địa điểm làm việc: Tầng 9, số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 10triệu/tháng; phụ cấp ăn trưa 730.000 VND
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ;
- Được hưởng 18 ngày phép (12 ngày phép năm và 6 ngày phép ốm);
- Được tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo Quy định của Nhà nước (full lương);
- Có Bảo hiểm FPT Care;
- Thưởng tháng lương thứ 13;
- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Khu Vực

