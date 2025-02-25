Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FEVERY HOME, 19E1 ngõ 35 Kim Mã Thượng, phường Cống vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Thời gian làm việc: 9h30-13h30 hoặc 17h30 - 21h30, ưu tiên xoay ca linh hoạt
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chọn lớp phù hợp hoặc thuê phòng, trả lời inbox page và hotline
- Chuẩn bị phòng học và hỗ trợ giáo viên trong quá trình học
- Hỗ trợ quay bài cho học viên
- Đăng bài cho thuê studio

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân
- Đã từng có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Yêu thích nghệ thuật

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, năng động
- Tham gia miễn phí các lớp học múa ngoài ca làm
- Được đào tạo kỹ năng tư vấn và tư duy sale cũng như các kỹ năng bổ trợ khác
- Lương 20k/h + lương hỗ trợ các buổi quay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí Fevery

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19E1 ngõ 35 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

