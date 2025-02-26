Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ 10

Từ 10 - 15 triệu
Lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Môi trường năng động, trẻ trung
Du lịch hàng năm tại resort 5 sao, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

ONUS là công ty Fintech có trụ sở chính tại Singapore. Với một hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm đầu tư tài sản số dành cho mọi người cùng những chiến lược sản phẩm đột phá, ONUS đã có những bước tăng trưởng thần tốc với hơn 3 triệu người dùng trong vòng 3 năm ra mắt. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người đồng hành cùng đưa sản phẩm ONUS phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.
Tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn, xử lý khiếu nại, theo dõi các vấn đề của khách hàng qua các kênh tiếp nhận
Tập hợp những phản hồi, thắc mắc của khách hàng trong quá trình hỗ trợ, đóng góp đề xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phong cách làm việc chỉn chu, cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp
Có kinh nghiệm về quản lý cộng đồng (Facebook, telegram)
Nắm vững kiến thức Tiếng Việt, đặc biệt là chính tả
Tiếng Anh cơ bản
Chủ động, ham học hỏi, có tư duy nhanh nhạy
Có kiến thức về lĩnh vực tiền điện tử là một điểm cộng
Ưu tiên ứng viên từ 22 - 27 tuổi

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS

Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà The Legend Tower, Số 109 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

