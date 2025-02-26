Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 10 - 15 triệu Lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước Môi trường năng động, trẻ trung Du lịch hàng năm tại resort 5 sao, Quận Thanh Xuân

ONUS là công ty Fintech có trụ sở chính tại Singapore. Với một hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm đầu tư tài sản số dành cho mọi người cùng những chiến lược sản phẩm đột phá, ONUS đã có những bước tăng trưởng thần tốc với hơn 3 triệu người dùng trong vòng 3 năm ra mắt. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người đồng hành cùng đưa sản phẩm ONUS phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn, xử lý khiếu nại, theo dõi các vấn đề của khách hàng qua các kênh tiếp nhận

Tập hợp những phản hồi, thắc mắc của khách hàng trong quá trình hỗ trợ, đóng góp đề xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Phong cách làm việc chỉn chu, cẩn thận, lịch sự, chuyên nghiệp

Có kinh nghiệm về quản lý cộng đồng (Facebook, telegram)

Nắm vững kiến thức Tiếng Việt, đặc biệt là chính tả

Tiếng Anh cơ bản

Chủ động, ham học hỏi, có tư duy nhanh nhạy

Có kiến thức về lĩnh vực tiền điện tử là một điểm cộng

Ưu tiên ứng viên từ 22 - 27 tuổi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

