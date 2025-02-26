Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS
- Hà Nội: Từ 10
- 15 triệu Lương tháng 13 + thưởng kết quả kinh doanh Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước Môi trường năng động, trẻ trung Du lịch hàng năm tại resort 5 sao, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
ONUS là công ty Fintech có trụ sở chính tại Singapore. Với một hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm đầu tư tài sản số dành cho mọi người cùng những chiến lược sản phẩm đột phá, ONUS đã có những bước tăng trưởng thần tốc với hơn 3 triệu người dùng trong vòng 3 năm ra mắt. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người đồng hành cùng đưa sản phẩm ONUS phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.
Tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn, xử lý khiếu nại, theo dõi các vấn đề của khách hàng qua các kênh tiếp nhận
Tập hợp những phản hồi, thắc mắc của khách hàng trong quá trình hỗ trợ, đóng góp đề xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về quản lý cộng đồng (Facebook, telegram)
Nắm vững kiến thức Tiếng Việt, đặc biệt là chính tả
Tiếng Anh cơ bản
Chủ động, ham học hỏi, có tư duy nhanh nhạy
Có kiến thức về lĩnh vực tiền điện tử là một điểm cộng
Ưu tiên ứng viên từ 22 - 27 tuổi
Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ ONUS LABS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
