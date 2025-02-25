Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4 Royal City, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu khách hàng được phân công trên hệ thống phần mềm.
- Thực hiện các cuộc gọi ra chăm sóc khách hàng theo các chiến dịch thường xuyên và định kỳ.
- Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ.
- Tư vấn thuyết phục khách hàng tiếp tục sử dụng, gia hạn hoặc mua thêm các sản phẩm trong quá trình chăm sóc.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban liên quan giải quyết phản ánh khiếu nại của khách hàng.
- Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: có KN làm CSKH, kinh doanh, ….
Yêu có laptop và đi làm fulltime
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng , chăm chỉ yêu thích công việc CSKH , kinh doanh

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15M (Lương cứng 6-7tr + % Doanh số + Thưởng).
- Data sẵn 100%, điện thoại (sim, thẻ) do công ty cấp.
- Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên.
- Xét tăng lương định kỳ theo năng lực
- Đóng BHXH theo quy định.
- Được đào tạo A-Z.
- Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...).
- Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển trong & ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

