Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Công tác khánh tiết, hậu cần:

- Tổ chức tiếp tân, đưa đón khách đến Công ty làm việc theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo và Trưởng bộ phận;

- Chuẩn bị hậu cần cho phòng Ban Lãnh đạo (cốc, trà, nước hàng ngày: buổi sáng trước 7h30, buổi chiều trước 13h);

(cốc, trà, nước hàng ngày: buổi sáng trước 7h30, buổi chiều trước 13h);

- Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp theo lịch hoặc các cuộc họp bất thường (cốc, trà, nước đầy đủ, đảm bảo bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, khởi động các thiết bị cần thiết trước khi cuộc họp diễn ra 30 phút);

(cốc, trà, nước đầy đủ, đảm bảo bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, khởi động các thiết bị cần thiết trước khi cuộc họp diễn ra 30 phút);

2. Công tác tiếp nhận thông tin, xử lý hồ sơ:

- Quản lý và trực tổng đài điện thoại, tiếp nhận các cuộc gọi đến, chuyển cuộc gọi đến các cán bộ, nhân viên liên quan. Ghi nhận thông tin của khách hàng, cán bộ nhân viên và chuyển thông tin theo yêu cầu;

- Tiếp nhận, xử lý, theo dõi báo, tạp chí, thư tín từ bên ngoài chuyển đến. Lập sổ theo dõi, chuyển đến các phòng/ban liên quan và có ký xác nhận đầy đủ.

3. Đảm bảo các dịch vụ phục vụ công việc:

3. Đảm bảo các dịch vụ phục vụ công việc

- Thực hiện mua sắm, cấp phát Văn phòng phẩm, Chuyển phát nhanh thư, đổ mực máy in, máy photo, nước uống, ... tại Văn phòng Công ty;

- Quản lý hệ thống nước uống của Văn phòng Công ty. Đảm bảo nước uống cho các CBNV trong Văn phòng và nước uống trên xe ô tô của Công ty. Tổng hợp tình hình sử dụng nước hàng tháng báo cáo với Trưởng BP HC-TH.