Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 28 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý tất cả các yêu cầu từ Khách Hàng đang chăm sóc (đơn hàng trễ, đổi thông tin, COD, mất thiếu hàng, hàng hư hỏng...) (Tỷ trọng công việc: 90%):
Tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng theo đúng quy trình, quy định và chính sách Công ty nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
Xác định nguyên nhân, sự cố, hướng xử lý, biện pháp khắc phục nhằm góp phần cải thiện dịch vụ
2. Thống kê các đóng góp ý kiến của Khách Hàng (Tỷ trọng công việc: 10%)
Ghi nhận các góp ý từ Khách Hàng phối hợp với Account/Sale để cải thiện quy trình, hệ thống, dịch vụ...
Tuỳ theo tính chất công việc và tình hình kinh doanh, sẵn sàng nhận phân công và nhiệm vụ mới từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. KIẾN THỨC
Có kiến thức về dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng
Vi tính: thông thạo Microsoft Word, Excel.
Có khả năng thương lượng với Khách Hàng
2. THÁI ĐỘ
Luôn hướng đến “khách hàng” và đặt văn hoá “khách hàng” là trung tâm
Thái độ tích cực, thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng cũng như đồng nghiệp.
Cầu tiến, tin cậy, kiên nhẫn, lịch sự
Giữ cam kết, tôn trọng và hợp tác, đổi mới và sáng tạo
3. KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử (biết lắng nghe, nắm bắt được vấn đề của khách hàng, trình bày ngắn gọn nhưng đủ ý, không ngắt lời khách hàng, thể hiện sự thân thiện…)
Kỹ năng viết và trả lời bằng văn bản, thư điện tử.
Kỹ năng tổng hợp thông tin
Kỹ năng làm việc đội nhóm
Kỹ năng đàm phán, thương lượng
Thuyết phục
Giữ cam kết
Kỹ năng quản lý công việc theo kế hoạch về thời gian một cách hiệu quả.
4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Tối thiểu 1 (năm) ở vị trí tương đương
5. KHÁC
Giao tiếp rõ ràng, hiệu quả, không nói ngọng, nói lắp, không nói tiếng, giọng địa phương
Có laptop cá nhân để làm việc
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước;
Khám sức khỏe định kỳ;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thách thức trong ngành Logistics;
Cơ hội được đào tạo và học tập;
Không gian làm việc mở của môi trường Start up;
Year-end Party;
Cơ hội trải nghiệm khắp mọi miền đất nước qua hệ thống vận hành trải dài khắp 63/63 tỉnh thành của Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

