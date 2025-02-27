Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 28 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý tất cả các yêu cầu từ Khách Hàng đang chăm sóc (đơn hàng trễ, đổi thông tin, COD, mất thiếu hàng, hàng hư hỏng...) (Tỷ trọng công việc: 90%):

Tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu và khiếu nại từ khách hàng theo đúng quy trình, quy định và chính sách Công ty nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Xác định nguyên nhân, sự cố, hướng xử lý, biện pháp khắc phục nhằm góp phần cải thiện dịch vụ

2. Thống kê các đóng góp ý kiến của Khách Hàng (Tỷ trọng công việc: 10%)

Ghi nhận các góp ý từ Khách Hàng phối hợp với Account/Sale để cải thiện quy trình, hệ thống, dịch vụ...

Tuỳ theo tính chất công việc và tình hình kinh doanh, sẵn sàng nhận phân công và nhiệm vụ mới từ Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

1. KIẾN THỨC

Có kiến thức về dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Vi tính: thông thạo Microsoft Word, Excel.

Có khả năng thương lượng với Khách Hàng

2. THÁI ĐỘ

Luôn hướng đến “khách hàng” và đặt văn hoá “khách hàng” là trung tâm

Thái độ tích cực, thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ khách hàng cũng như đồng nghiệp.

Cầu tiến, tin cậy, kiên nhẫn, lịch sự

Giữ cam kết, tôn trọng và hợp tác, đổi mới và sáng tạo

3. KỸ NĂNG

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử (biết lắng nghe, nắm bắt được vấn đề của khách hàng, trình bày ngắn gọn nhưng đủ ý, không ngắt lời khách hàng, thể hiện sự thân thiện…)

Kỹ năng viết và trả lời bằng văn bản, thư điện tử.

Kỹ năng tổng hợp thông tin

Kỹ năng làm việc đội nhóm

Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Thuyết phục

Giữ cam kết

Kỹ năng quản lý công việc theo kế hoạch về thời gian một cách hiệu quả.

4. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tối thiểu 1 (năm) ở vị trí tương đương

5. KHÁC

Giao tiếp rõ ràng, hiệu quả, không nói ngọng, nói lắp, không nói tiếng, giọng địa phương

Có laptop cá nhân để làm việc

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thách thức trong ngành Logistics;

Cơ hội được đào tạo và học tập;

Không gian làm việc mở của môi trường Start up;

Year-end Party;

Cơ hội trải nghiệm khắp mọi miền đất nước qua hệ thống vận hành trải dài khắp 63/63 tỉnh thành của Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

