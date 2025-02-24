Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Công ty Nông sản Tuấn Tú HN chuyên cung cấp các mặt hàng rau sạch, nông sản và các loại rau vùng miền cho khu vực Nội thành Hà Nội. Khách hàng chủ yếu là các Nhà hàng, bếp ăn, trường học, ... Là một nhánh quan trọng trong hệ sinh thái F&B, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều trong ngành cung cấp lương thực – thực phẩm thiết yếu này.
Hiện nay Công ty Tuấn Tú HN đang để mức giá ưu đãi nhất thị trường nhưng bên cạnh đó cũng đưa ra những sản phẩm tốt nhất, vì vậy khách hàng khó tính như Nhà hàng Buffet Sen Hồ Tây, các nhà hàng Bếp Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực phổ cổ, các quán bia quán nhậu ... đều lấy sản phẩm từ Công ty và rất hài lòng. Do đó Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng cũng có rất cơ hội phát triển và có mức thu nhập ổn định khi đồng hành làm việc cùng Công ty.
Mô tả công việc:
Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty
Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty
Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp
Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...
Các công việc theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đàm phán thuyết phục,...
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm
Tinh thần cầu tiến không ngừng đổi mới

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8tr- 15tr+ Phụ cấp +% Doanh thu + Thưởng. Tổng thu nhập: 20tr - 25tr.
Phúc lợi: Đóng BHXH theo quy định của Công ty
Hưởng lễ tết theo quy định
Lộ trình thăng tiến lên cấp chính thức và cấp Quản lý
Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty
Thời gian làm việc: thứ 2 đến sáng thứ 7.
Thời Gian: Sáng 8h00- 12h00, Chiều: 13h30- 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16B, ngõ 161C phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Namte

