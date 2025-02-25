Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH 3H CO., LTD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Làm trực tiếp tại Showroom địa chỉ: Tôn Đức Thắng hoặc Nguyễn Ngọc Nại

- Hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất về sản phẩm

- Hỗ trợ song song, đồng hành cùng khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi

- Ưu tiên những bạn dã từng làm telesale

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo từ đầu

- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: Từ 8,5 triệu + Phụ cấp ăn trưa 50k/ ngày

- Thưởng doanh số bán ra

- Tổng thu nhập trung bình 10 – 20 triệu/ tháng

- Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,.. ngay khi kết thúc thử việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Thưởng lễ tết, du lịch,.. theo cơ chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

