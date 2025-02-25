Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH 3H CO., LTD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH 3H CO., LTD VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Làm trực tiếp tại Showroom địa chỉ: Tôn Đức Thắng hoặc Nguyễn Ngọc Nại
- Hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất về sản phẩm
- Hỗ trợ song song, đồng hành cùng khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm.
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ, từ 22 tuổi
- Ưu tiên những bạn dã từng làm telesale
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo từ đầu
- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt
- Ưu tiên những bạn dã từng làm telesale
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo từ đầu
- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH 3H CO., LTD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: Từ 8,5 triệu + Phụ cấp ăn trưa 50k/ ngày
- Thưởng doanh số bán ra
- Tổng thu nhập trung bình 10 – 20 triệu/ tháng
- Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,.. ngay khi kết thúc thử việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Thưởng lễ tết, du lịch,.. theo cơ chế của công ty
- Thưởng doanh số bán ra
- Tổng thu nhập trung bình 10 – 20 triệu/ tháng
- Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,.. ngay khi kết thúc thử việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Thưởng lễ tết, du lịch,.. theo cơ chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3H CO., LTD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI