Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Liên hệ khách hàng theo data (công ty cung cấp sẵn) để lấy thông tin sản phẩm chuyển cho Phòng kinh

doanh

- Quản trị sản phẩm trên Website công ty

- Hỗ trợ phòng kinh doanh tìm kiếm, tư vấn khách hàng

- Nhận chỉ thị từ Ban giám đốc

- Báo cáo kết quả công việc cho quản lí trực tiếp

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên giao tiếp tốt, không ngọng

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hỗ trợ 1:1, cầm tay chỉ việc

- Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 6.000.000-8.000.000 + % hoa hồng + thưởng + phụ cấp

( Tổng thu nhập khoảng 7 - 20 triệu - trả full lương)

- Được đóng bảo hiểm xã hội khi lên chính thức.

- Hỗ trợ điện thoại, vé xe, ..

- Được đào tạo kỹ năng telesale, , phong thủy, khai thác khách hàng, nhận định phân loại khách hàng...

- Được đào tạo kiến thức pháp lý trong quá trình chuyển nhượng

- Được học tập và làm việc theo nhóm, trong quá trình tư vấn có trưởng phòng hỗ trợ.

- Các chế độ phúc lợi: Thưởng, Nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, giải trí cuối tuần, bóng đá, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL

