Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Gọi điện, nhắn tin chăm sóc, tư vấn khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm

Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng

Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm

Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có laptop cá nhân

Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Làm việc tại: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Tại HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 đến 30.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng từ 6.000.000 - 12.00.000VNĐ + thưởng doanh số+ thưởng nóng hàng ngày) (Thoả thuận khi phỏng vấn);

(Thoả thuận khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định

Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...

Đồng nghiệp vui tính, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin