Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Gọi điện, nhắn tin chăm sóc, tư vấn khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm
Xử lý vấn đề liên quan từ khách hàng
Giải đáp thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm
Tìm hiểu và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có laptop cá nhân
Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
Làm việc tại: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Tại HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 đến 30.000.000VNĐ/tháng (Lương cứng từ 6.000.000 - 12.00.000VNĐ + thưởng doanh số+ thưởng nóng hàng ngày) (Thoả thuận khi phỏng vấn);
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày, tham gia các khóa học đào tạo của công ty theo quy định
Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy định.
Được tham giá vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building hàng quý, Party, sinh nhật hàng tháng,...
Đồng nghiệp vui tính, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC YẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
