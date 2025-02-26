Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Quốc Oai, Thanh Oai, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Bán hàng theo mục tiêu kế hoạch hoàn thành KPI
Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng/ phân hạng khách hàng.
Xử lý khiếu nại
Hỗ trợ trình cuối tháng về số
Đề xuất chương trình
Đề xuất hàng hóa
Nâng cao kiến thức bản thân
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã từng làm ngành dược.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng qua điện thoại.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán để chốt đơn.
Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết tình huống một cách nhạy bén khi xảy ra các thắc mắc, khiếu nại không mong muốn.
Kỹ năng chịu áp lực cao từ KPI cho tới việc bị khách hàng từ chối.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng qua điện thoại.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán để chốt đơn.
Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết tình huống một cách nhạy bén khi xảy ra các thắc mắc, khiếu nại không mong muốn.
Kỹ năng chịu áp lực cao từ KPI cho tới việc bị khách hàng từ chối.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8-15 triệu (LCB+KPI)
Ăn trưa tại công ty
Tham gia BHXH, ngày phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định.
Chế độ Công đoàn, thăm hỏi, du lịch hàng năm.
Thưởng Quý, lương tháng 13
Rà soát tăng lương hàng năm.
Ăn trưa tại công ty
Tham gia BHXH, ngày phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định.
Chế độ Công đoàn, thăm hỏi, du lịch hàng năm.
Thưởng Quý, lương tháng 13
Rà soát tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI