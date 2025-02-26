Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Quốc Oai, Thanh Oai, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán hàng theo mục tiêu kế hoạch hoàn thành KPI

Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng/ phân hạng khách hàng.

Xử lý khiếu nại

Hỗ trợ trình cuối tháng về số

Đề xuất chương trình

Đề xuất hàng hóa

Nâng cao kiến thức bản thân

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã từng làm ngành dược.

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng qua điện thoại.

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán để chốt đơn.

Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết tình huống một cách nhạy bén khi xảy ra các thắc mắc, khiếu nại không mong muốn.

Kỹ năng chịu áp lực cao từ KPI cho tới việc bị khách hàng từ chối.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-15 triệu (LCB+KPI)

Ăn trưa tại công ty

Tham gia BHXH, ngày phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định.

Chế độ Công đoàn, thăm hỏi, du lịch hàng năm.

Thưởng Quý, lương tháng 13

Rà soát tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

