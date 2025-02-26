Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Quốc Oai, Thanh Oai, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Bán hàng theo mục tiêu kế hoạch hoàn thành KPI
Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng/ phân hạng khách hàng.
Xử lý khiếu nại
Hỗ trợ trình cuối tháng về số
Đề xuất chương trình
Đề xuất hàng hóa
Nâng cao kiến thức bản thân

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã từng làm ngành dược.
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng qua điện thoại.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán để chốt đơn.
Kỹ năng xử lý vấn đề, giải quyết tình huống một cách nhạy bén khi xảy ra các thắc mắc, khiếu nại không mong muốn.
Kỹ năng chịu áp lực cao từ KPI cho tới việc bị khách hàng từ chối.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-15 triệu (LCB+KPI)
Ăn trưa tại công ty
Tham gia BHXH, ngày phép, nghỉ Lễ Tết theo quy định.
Chế độ Công đoàn, thăm hỏi, du lịch hàng năm.
Thưởng Quý, lương tháng 13
Rà soát tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

