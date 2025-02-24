Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
- Hà Nội: Tầng 3, tòa Gold Tower, Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Tiếp nhận thông tin bảo hành chuyển cho các Trạm bảo hành ủy quyền, giải đáp
các khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ bảo hành cho khách hàng
2. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, cung cấp chính sách, tiến độ xử
lý, các thông tin về trạm bảo hành tại các tỉnh cho khách hàng.
3. Tiếp nhận và trả sản phẩm bảo hành tại trung tâm
4. Gọi các cuộc gọi theo yêu cầu của cấp trên
5. Hỗ trợ các đơn vị khác khi có sự chỉ đạo của cấp trên.
6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2.Đã có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực trực tổng đài hay các lĩnh vực có liên quan. (Ưu tiên đã làm ngành hàng điều hòa, bếp hoặc gia dụng)
3. Kỹ năng/khả năng:
- Gọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản, chủ động kiểm soát giao tiếp trong cuộc gọi
- Có kỹ năng lắng nghe, ghi nhận thông tin nhanh và chính xác.
- Xử lý tình huống và công việc nhanh chóng.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
4. Phẩm chất cá nhân:
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc
5. Độ tuổi từ 23 - 30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc
Chính sách thưởng quý
Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên
Thời gian làm việc xoay ca theo giờ hành chính (không trực ca đêm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
