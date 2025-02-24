Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa Gold Tower, Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Tiếp nhận thông tin bảo hành chuyển cho các Trạm bảo hành ủy quyền, giải đáp

các khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ bảo hành cho khách hàng

2. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, cung cấp chính sách, tiến độ xử

lý, các thông tin về trạm bảo hành tại các tỉnh cho khách hàng.

3. Tiếp nhận và trả sản phẩm bảo hành tại trung tâm

4. Gọi các cuộc gọi theo yêu cầu của cấp trên

5. Hỗ trợ các đơn vị khác khi có sự chỉ đạo của cấp trên.

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên trong các lĩnh vực có liên quan đến việc giao tiếp, ứng xử với khách hàng.

2.Đã có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực trực tổng đài hay các lĩnh vực có liên quan. (Ưu tiên đã làm ngành hàng điều hòa, bếp hoặc gia dụng)

3. Kỹ năng/khả năng:

- Gọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm.

- Kỹ năng giao tiếp cơ bản, chủ động kiểm soát giao tiếp trong cuộc gọi

- Có kỹ năng lắng nghe, ghi nhận thông tin nhanh và chính xác.

- Xử lý tình huống và công việc nhanh chóng.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc

5. Độ tuổi từ 23 - 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (7-9tr + thưởng)

Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc

Chính sách thưởng quý

Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn

Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV

Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên

Thời gian làm việc xoay ca theo giờ hành chính (không trực ca đêm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company

