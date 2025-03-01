Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hải Li làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hải Li làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Hải Li
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Hải Li

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Hải Li

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 57A Vệ Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Cùng với các thành viên trong nhóm lên kế hoạch và thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề
ra
- Nhận các yêu cầu về bảo hành nếu có và gửi cho nhóm Hỗ trợ kỹ thuật.
- Thực hiện gọi điện thoại cho khách hàng để tư vấn thay lõi lọc nhằm chăm sóc khách hàng đang
sử dụng sản phẩm của công ty
- Trả lời các cuộc gọi đến từ hotline của KH (bảo hành sản phẩm, thay thế lõi lọc…)
- Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình tư vấn và thay lõi lọc cho KH (giao hàng, lắp
đặt, bảo hành, thu tiền…)
- Thu thập, cập nhật thông tin KH trong quá trình liên hệ
- Cùng với Marketing thực hiện các chương trình khảo sát KH.
- Cập nhật báo cáo kết quả doanh số lõi lọc cho Trưởng nhóm hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu
- Và các công việc khác được Quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ 22- 30 tuổi. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
-Giọng nói lưu loát, có sức truyền cảm. Có kỹ năng lắng nghe và tư vấn tốt
-Kinh nghiệm tối thiểu từ 2-3 năm tại vị trí NV tư vấn/bán hàng qua điện thoại.
-Nhanh nhẹn, trung thực & chủ động trong công việc
-Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
-Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel)

Tại Công ty TNHH Hải Li Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương 6 tháng
Thưởng lễ tết: 10/3, 30/4, 8/3, 1/6...
Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hải Li

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hải Li

Công ty TNHH Hải Li

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57A phố Vệ Hồ, Phường Xuân La , quận Tây Hồ, Hà Nội

