Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TALK11 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK B37 - 26 Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xác nhận và lên lịch học cho học viên với giáo viên nước ngoài.

Xử lý các vấn đề liên quan đến lớp học: nghỉ, hủy, bù, đổi lịch học.

Cập nhật thông tin giáo trình và hóa đơn cho học viên.

Tư vấn cho khách hàng các khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu học tập của họ.

Hỗ trợ đối tác Talk11 trong quy trình làm việc và đưa khách hàng về cho Talk11.

Báo cáo tình hình công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Anh: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (viết).

Tinh thần trách nhiệm: Có trách nhiệm cao với công việc và cam kết làm việc tối thiểu 6 tháng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.

Sẵn sàng học hỏi và phát triển trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TALK11 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực và hiệu suất công việc.

Thưởng: Thưởng Tết, sinh nhật, thưởng hiệu suất công việc, ...

Được đóng BHYT, BHXH khi ký hợp đồng chính thức.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty.

Cơ hội thăng tiến nhanh trong công việc và thu nhập.

Cơ hội dẫn đoàn học sinh trại hè quốc tế (Philippines, Malaysia, Singapore, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TALK11

