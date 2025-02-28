Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TBP AUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D5D Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng từ NVKD thông qua Zalo, email và các kênh trực tuyến khác.

Hỗ trợ NVBH tìm kiếm thông tin sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, vận chuyển, kế toán…) để đảm bảo đơn hàng được xử lý nhanh chóng và chính xác.

Theo dõi đơn hàng, cập nhật tình trạng đơn hàng cho khách hàng khi cần thiết.

Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Kinh tế hoặc các ngành liên quan).

Trình độ:

Kinh nghiệm: Ưu tiên những ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, quản lý thời gian, lên kế hoạch, báo cáo, sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, phần mềm quản lý hàng hoá, kế toán.

Kỹ năng:

Tinh thần: Chăn chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, chính xác.

Tinh thần:

Tại CÔNG TY TNHH TBP AUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-11 triệu (thương lượng lúc phỏng vấn)

- Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật, du lịch, team building cùng Công ty

- Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

- Cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo những kỹ năng mới trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, linh hoạt, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TBP AUTO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin