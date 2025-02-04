Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164/141 Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng đại lý đã có sẵn, theo yêu cầu của khách hàng

Làm việc với thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

Phối hợp với bộ phận sản xuất để đáp ứng kịp thời đơn hàng của khách

Phối hợp với bộ phận Logistic đế theo dõi đơn hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan...

Ưu tiên kinh nghiệm làm trong mảng POD, Fulfillment,...

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu

BHXH đầy đủ theo luật lao động

Du lịch: 01 lần/ năm

Được đi đào tạo trải nghiệm ở nước ngoài (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin