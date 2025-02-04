Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Xcraft
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 164/141 Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng đại lý đã có sẵn, theo yêu cầu của khách hàng
Làm việc với thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
Phối hợp với bộ phận sản xuất để đáp ứng kịp thời đơn hàng của khách
Phối hợp với bộ phận Logistic đế theo dõi đơn hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan...
Ưu tiên kinh nghiệm làm trong mảng POD, Fulfillment,...
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Ưu tiên kinh nghiệm làm trong mảng POD, Fulfillment,...
Kỹ năng chăm sóc khách hàng
Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-15 triệu
BHXH đầy đủ theo luật lao động
Du lịch: 01 lần/ năm
Được đi đào tạo trải nghiệm ở nước ngoài (nếu có)
BHXH đầy đủ theo luật lao động
Du lịch: 01 lần/ năm
Được đi đào tạo trải nghiệm ở nước ngoài (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI