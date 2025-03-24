Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc bán hàng trên data của sen tài thu

Tư vấn các dịch vụ liên quan, nhận đặt lịch của khách, tiếp nhận thông tin của Khách hàng và kết nối với các chi nhánh và những nhân sự liên quan nhằm đảm bảo hành trình khách hàng thông suốt và được đảm bảo.

Quản lý các công cụ chăm sóc khách hàng như tổng đài điện thoại, phần mềm,app, nhằm đảm bảo các hoạt động luôn thông suốt.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng... từ 06 tháng trở lên

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, xử lý tình huống khéo léo

Khả năng phân tích nhu cầu khách hàng

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp.

Tư duy nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 triệu + %HH theo mức khoán

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: Thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

