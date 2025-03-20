Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận nguồn dữ liệu được phân công, triển khai chăm sóc, tư vấn cho Khách hàng các sản phẩm của Công ty và định hướng cho Khách hàng sản phẩm phù hợp.

Chăm sóc khách hàng qua chatbox, social page, zalo, hotline, Email marketing.

Ghi nhận, xử lý phản hồi khiếu nại của khách hàng

Gọi điện chăm sóc khách hàng

Quản lý CRM.

Đề xuất các Chương trình, chính sách chăm sóc khách hàng và tổ chức thực hiện các Chương trình Chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên;

Kinh nghiệm CSKH. (ưu tiên có kinh nghiệm)

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc.

Có khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin.

Khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc nhạy bén và hiệu quả.

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.

Ăn trưa 35k/ngày, gửi xe

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..…

Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

Xét duyệt tăng lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.

Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ…

Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ….

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

