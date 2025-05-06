Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B3/D7, Ngõ 25 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Trực số hotline công ty về tư vấn kỹ thuật;

Chịu trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá, tư vấn xử lý các vấn đề kỹ thuật, bảo hành, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty;

Cập nhật kiến thức về sản phẩm và dịch vụ của công ty, cũng như các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực liên quan;

Tham gia vào buổi đào tạo, hướng dẫn định kỳ của bộ phận/công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn;

Thực hiện các phần việc liên quan khi có sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp;

Theo sát theo sự điều phối của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;

Có laptop cá nhân;

Khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng. Được đào tạo về sản phẩm và thông số kỹ thuật;

Có 3 tháng kinh nghiệm tại vị trí sale, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực inbox

Tại CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;

Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;

Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;

Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

